SARONNO – Si terranno in Prepositurale in piazza Libertà i funerali di Fausto Gianetti, 91enne, ex assessore comunale e provinciale, ex presidente del Gruppo Anziani e saronnese attivissimo nella vita cittadina.

Le eseguie sono in programma givoedì 7 aprile alle 15,15 precedute dalla recita del rosario alle 15. E’ richiesto il rispetto di tutte le normative anticovid vigenti.

Dalla famiglia l’invito a non inviare fiori ma a devolvere eventuali offerte alla Croce Rossa.

Al momento la salma si trova alla Casa funeraria Miazzolo in via Manzoni 43 a Saronno.

