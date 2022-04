x x

SARONNO – L’associazione 33&45 riaccende i giradischi e alza il volume per la quinta edizione di un evento ormai consolidato. Con il patrocinio del Comune di Saronno, si terrà ‘Saronno in Vinile’ domenica, 10 aprile dalle 10 alle 18.



Circa 15 cultori, collezionisti e nostri affezionati dei microsolchi saranno lieti di proporre al pubblico tonnellate di supporti audio, vinili e materiale fonografico, Cd e Dvd, libri, merchandise, rarità e memorabilia, all’aperto, lungo il corso Italia, nel pieno rispetto delle misure sanitarie vigenti.

L’evento si terrà anche in caso di maltempo, nell’area dei portici tra il corso e piazza De Gasperi.

L’obiettivo resta sempre la promozione della cultura musicale in tutte le forme e supporti tecnici, senza alcun limite o confine: una festa della musica e dei supporti fonografici, utili a soddisfare ogni palato: dal più raffinato collezionista, al curioso appassionato, anche dj e producers; dal maniaco di seconda mano, a chi è sempre in cerca di buoni affari. Il tutto a ingresso gratuito, adatto a tutta la famiglia.

Si invitano i partecipanti a portare i propri dischi per scambiarli con gli espositori.



Evento facebook: https://www.facebook.com/events/3014730268838198

(foto della passata edizione)

