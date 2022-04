x x

CISLAGO – Strage di galline a Cislago: la segnalazione è giunta dai social, dove un cittadino ha segnalato quel che è successo in un campo ai margini della frazione di Massina, con il ritrovamento, nelle scorse ore, di 6 malcapitati esemplari probabilmente uccisi da un cane.

Il fatto sarebbe accaduto proprio nel pomeriggio di ieri e si è in cerca di eventuali testimoni dell’accaduto, per chiarire i fatti. Improbabile che sia stata una volpe a prendere di mira le galline, considerato che si tratta di un animale attivo soprattutto al crepuscolo. E dunque l’ipotesi è che possa essersi trattato di un cane, magari un randagio o un grosso cane che non era stato tenuto al guinzaglio.

06042022