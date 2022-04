x x

MISINTO – Lunedì 4 aprile si è tenuta la partita in casa del Cgds Misinto, squadra di calcio a 7 femminile, contro le ragazze dell’Us Prestino. Partita molto corretta, giocata in un clima disteso e con tanti gol e azioni importanti: la squadra di casa ha saputo reagire alle sconfitte precedenti con una prova importante che le ha viste trionfare per 7-4 contro la formazione avversaria, che occupa una posizione ai vertici della classifica. Marcatori della compagine di casa Loredana Mirto (capitano, 3 reti), Catia Fuscaldo (2 reti), Michela Campi (1 rete), e un autorete a chiudere i 7 gol della squadra locale.

Ai nastri di partenza il campionato primaverile

Mister Celentano avrà a disposizione una rosa importante con nuovi innesti per affrontare il campionato primaverile di Csi Milano. “La squadra sta lavorando per chiudere al meglio la stagione in corso e il nuovo obiettivo del campionato primaverile porta stimoli importanti all’ambiente – dicono dal Misinto – In un periodo il cui il calcio femminile e l’inclusione sono fondamentali anche nel mondo dello sport, il Cgds Misinto femminile porta avanti la tradizione calcistica e si prepara anche per la prossima stagione, aprendo le porte a tutte le ragazze che vorranno aggregarsi ad un gruppo già molto ben coeso”.

(foto di gruppo per il Cgds Misinto)

07042022