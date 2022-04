x x

CISLAGO – È con una comunicazione alla cittadinanza che l’amministrazione comunale annuncia una serata di approfondimento sui Rondoni, piccoli esemplari di uccelli migratori presenti sul territorio, appartenenti a una specie protetta.

L’evento si svolgerà venerdì 8 aprile alle 21 nella sala consiliare del Comune di Cislago; l’accesso sarà consentito solo se muniti di mascherina e green pass.

Il Comune di Cislago, in accordo con il parco Plis del Rugareto, in collaborazione con il comitato Amici_rondonicislaghesi e con il supporto delle guardie ecologiche volontarie dei Plis Insubria Olona, organizza una serata di approfondimento sulla tematica dei Rondoni, piccolo uccello migratore presente sul nostro territorio, appartenente a una specie protetta e tutelata.L’appuntamento è fissato per venerdì 8 aprile alle 21 alla sala consiliare del Comune di Cislago, con il desiderio di far conoscere, sensibilizzare e coinvolgere cittadini, associazioni e commercianti, per valorizzare questa presenza e organizzare attività a tema, anche in previsione della prossima festa del Plis del Rugareto.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

07042022