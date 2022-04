x x

SARONNO – “L’analisi dei dati dell’ultima settimana mostra un quadro di sostanziale stabilità nel numero dei contagi settimanali. Il numero dei ricoverati non appare in aumento”. Lo fanno sapere i responsabili di Ats Insubria, l’agenzia sanitaria con competenze di Saronno, comasco e parte del Varesotto.

Rilevano da Ats: “L’indice Rdt, già da qualche settimana, si mantiene stabilmente intorno al valore 1, questo è indicativo di una fase di non espansione dell’epidemia. La fascia di età più esposta al contagio sembra essere quella che va dai 24 ai 64 anni”.

