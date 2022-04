x x

SARONNO- Lunedì 11 aprile dalle 21 alle 23.30 nell’auditorium Aldo Moro avrà luogo il dibattito “Dall’econonomia della guerra alla società della cura”, organizzato da “La società della cura”, un comitato civico saronnese dedito a diffondere una maggiore consapevolezza per il bene umano in ogni suo senso. E’ infatti partendo dall’analisi della tremenda situazione attuale che si snoderà il discorso, dai mali attuali che affligono l’Europa come la guerra in Ucraina, la crisi finanziaria e ambientale e la persistente pandemia di covid-19, fino a proporre un’alternativa a questa riprovevole offerta del sistema economico dominante: la società della cura. A parlare sarà Marco Bersani, saronnese e importante membro dell’associazione Attac Italia, dedita all’opposizione e alla riformulazione dell’attuale sistema economico, troppo spesso incentrato al benessere solo di limitate fasce socio-demografiche ed economiche.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn