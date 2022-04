Finestrini rotti: a Mozzate caccia ai topi d’auto

MOZZATE – Caccia ai topi d’auto a Mozzate, qualcuno ha preso di mira le auto posteggiate in area San Martino, fra via Fornace, via Turati e via Brera. E’ successo nei giorni, o meglio nelle notti scorsi. Probabile che poi non tutti si siano rivolti alle forze dell’ordine ma sono almeno una decina le vetture alle quali è stato rotto il vetro di un finestrino ed è stato rovistato negli abitacoli, alla ricerca di qualche oggetto lasciato dai proprietari o di qualche monetina.

Furti insomma da pochi soldi, ma che si sono lasciate alle spalle danni non trascurabili, soprattutto per chi non era assicurato per questo genere di atti vandalici e furti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

07042022