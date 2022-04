x x

VENEGONO SUPERIORE – Importante traguardo per Francesca Brianza: l’esponente della Lega di Venegono Superiore da quattro anni è vice-presidente del consiglio regionale della Lombardia e si avvia, l’anno prossimo, alla conclusione del mandato.

“I social – scrive Brianza – mi ricordano che esattamente 4 anni fa iniziava ufficialmente questa fantastica avventura come vicepresidente del consiglio regionale. Se penso a come mi sentivo quel giorno, oggi ritrovo la stessa carica e lo stesso entusiasmo, insieme alla soddisfazione di aver fatto il possibile per la nostra Lombardia. 4 anni di intenso lavoro dove la gioia per i risultati ottenuti si è mescolata con la grande preoccupazione che ha segnato i momenti più bui della pandemia che hanno richiesto grande lucidità e determinazione. Grazie al presidente Attilio Fontana che tiene saldo il timone della Lombardia spronandoci a fare ogni giorno sempre meglio, con passione e con la voglia di continuare insieme questo straordinario percorso”.

(foto: Francesca Brianza in consiglio regionale a Milano)

