ORIGGIO – Tamponamento fra due auto oggi alle 13 al “solito posto”, dove sono già avvenuti tanti incidenti. Il riferimento va allo svincolo fra l’autostrada A9 e l’autostrada A8 in territorio di Origgio. In questo caso il sinistro si è verificato in direzione Milano: nell’impatto è rimasto ferito un pensionato di 87 anni.

Sul posto, oltre alla polizia stradale, è accorsa una ambulanza della Croce rossa di Saronno e l’auto-infermieristica: il paziente è stato soccorso sul posto e quindi è stato trasportato all’ospedale saronnese di piazza Borella, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti. Gli agenti della polstrada, come sempre in simili circostanze, dopo avere deviato il traffico sulle corte lontane alle auto incidentate ed avere contribuito ai soccorsi, si sono occupati di compiere tutti i rilievi, per ricostruire con precisione la dinamica di quel che è avvenuto e per chiarire le eventuali responsabilità.

Per effetto dell’incidente, si è creato qualche rallentamento in quel tratto autostradale.

(foto archivio)

07042022