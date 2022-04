x x

Dal mese di marzo presso la Clinica Polispecialistica Meditel di Saronno può essere eseguita la risonanza magnetica mammaria, un esame senologico non invasivo, caratterizzato da elevata qualità dell’immagine, che permette di identificare anche noduli molto piccoli, spesso impalpabili e invisibili con le metodiche tradizionali.

Si tratta di un esame complementare e di approfondimento alla mammografia ed ecografia mammaria. È l’esame più sensibile e completo che esista oggi in ambito senologico, da effettuare su precise e specifiche indicazioni valutate da Specialisti in ambito senologico.

Le indicazioni principali all’uso di tale tecnica sono: stadiazione locale pre-chirurgica in caso di diagnosi di tumore al seno per individuare eventuali lesioni aggiuntive occulte; differenziazione tra cicatrice chirurgica e recidiva di malattia nelle pazienti operate per tumore; terzo livello di indagine in caso di dubbi agli esami diagnostici convenzionali (mammografia e/o ecografia); controllo nelle pazienti ad elevato rischio di tumore (familiarità, mutazioni genetiche predisponenti, seno denso); studio in donne con metastasi da carcinoma primitivo sconosciuto; valutazione della risposta in corso di chemioterapia; studio e controllo delle protesi mammarie.

La risonanza magnetica mammaria viene eseguita sempre con mezzo di contrasto, ad eccezione che nello studio delle protesi dove non è necessaria la somministrazione.

Per accedere all’esame è necessario essere in possesso della prescrizione dello Specialista e obbligatoriamente aver effettuato la visita anamnestica, con l’equipe di Radiologia di Meditel, volta a valutare la documentazione clinica della paziente e a verificare l’appropriatezza dell’esame. Successivamente, in base alle esatte tempistiche di esecuzione dell’esame che darà il Radiologo, la paziente sarà contattata dallo Staff del servizio prenotazioni di Meditel per concordare la data dell’appuntamento.

Prima di effettuare l’esame sarà necessario seguire una procedura di preparazione e, nel caso in cui sia previsto il mezzo di contrasto, alcuni prelievi ematici. Il giorno dell’esame, in caso di impiego di mezzo di contrasto, sarà opportuno presentarsi a digiuno assoluto da almeno 6 ore.

Tutte le informazioni e le indicazioni da seguire saranno fornite alla paziente in fase di prenotazione dal personale addetto.

Per prenotazioni e informazioni: www.meditel-group.it/prenota – App “Gruppo Meditel” disponibile per iOS e Android- al telefono 02.962821