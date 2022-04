x x

CARONNO PERTUSELLA – Malore alla stazione ferroviaria di Caronno Pertusella della Saronno-Milano di Trenord, in piazza Pertini dove alle 19.20 odierne sono accorse l’ambulanza della Croce azzurra caronnese e l’auto-infermieristica per soccorrere una pendolare di 49 anni. Non è apparsa in pericolo di vita.

Incidente anche allo scalo ferroviario di Cesate, in via alla Stazione: stamane alle 7.45 è accorsa l’ambulanza della Croce d’argento per soccorrere una donna di 33 anni, caduta dalla scala. Ha riportato alcune contusioni ed è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicata di non gravi contusioni.

A Limbiate oggi alle 9.20 è stata investita una pensionata di 90 anni, che era a piedi: il sinistro si è verificato in via Andrea Doria, sul posto carabinieri, polizia locale e l’ambulanza della Croce bianca. La donna è stata trasferita all’ospedale di Paderno Dugnano, non è grave.

(foto archivio: carabinieri alla stazione di Caronno Pertusella)

