SARONNO – E’ stato un religioso presente alla Regina Pacis ad allertare la polizia locale sulla perdita di carico, terra per la precisione, che ieri ha movimentato il pomeriggio del quartiere sportivo.

Intonro alle 15 il religioso ha avvisato la centrale operativa della scia di terra che partiva da via Roma, all’incrocio con via XXIV maggio, e proseguiva in direzione di Solaro. La polizia locale con l’aiuto dei portali leggitarga è risalita al mezzo prima e poi al proprietario poi. I vigili l’hanno subito allertato del problema alla sponda che, dopo il dosso di via Roma, aveva aveva lasciato cadere parte del carico di terra. Non solo è stata allertata anche la polizia locale di Solaro in modo che potesse verificare la situazione delle strade cittadine e della Monza-Saronno.

A Saronno è intervenuta l’azienda specializzata nella pulizia delle strade per rimuovere tutta la terra. Il costo dell’operazione di pulizia sarà a carico del camionista che ha involontariamente “seminato” terra.

(foto: la zona dove è partito il problema)

07042022

