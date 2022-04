x x

SARONNO – L’appuntamento al Matteotti organizzato dall’Amministrazione saronnese lo scorso giovedì 31 marzo nell’ambito delle iniziative di “Quartieri al Centro” ha portato, nella giornata di ieri 6 aprile, l’assessore comunale ai Lavori pubblici e al Decoro urbano, Francesca Pozzoli, ad effettuare un attento sopralluogo all’interno del quartiere stesso, per verificare personalmente le criticità che sono state espresse dai cittadini, residenti nel quartiere, durante l’incontro pubblico.

Problemi e cantieri da completare

Una camminata lungo il cantiere della nuova strada che collega via Avogadro con via Amendola, la verifica dei lavori realizzati al piano terra del centro di aggregazione Tam Tam e di quelli all’X5, la constatazione dello stato in cui versano parchi e aree sportive attrezzate all’aperto: l’assessore Pozzoli ha potuto così registrare le varie situazioni per attivare, laddove sarà possibile, interventi da programmare in breve tempo.

(foto: l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Francesca Pozzoli, durante il sopralluogo al quartiere Matteotti di Saronno)

