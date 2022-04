x x

Realizzati 60 nuovi colombari

TURATE – “Sono terminati i lavori per la realizzazione dei primi 60 nuovi colombari al cimitero comunale. Prosegue intanto l’intervento per la realizzazione di un secondo lotto, sempre di 60 nuovi colombari”. A comunicarlo è l’Amministrazione civica, che ha predisposto e seguito la realizzazione di questa opera, obiettivo quello di garantire una adeguata disponibilità di posti, al campo santo dal paese, anche nei prossimi anni.

L’intervento attuato e quello in fase di realizzazione al cimitero rientrano nel programma delle opere pubbliche che si è posto l’ente locale turatese del sindaco Alberto Oleari. Il cimitero si trova nell’area fra via Milano e via Santa Maria.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: i nuovi colombari che sono stati appena realizzati al cimitero di Turate)

07042022