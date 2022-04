x x

SARONNO – Il turno spezzatino per il Fbc Saronno si giocherà mercoledì 13 aprile: il riferimento va al recupero della 18′ giornata di Promozione, e per i biancocelesti alla partita con la pericolante Solese. Le due società si sono accordate per giocare dunque mercoledì prossimo alle 20.30, e visto che l’impianto di illuminazione dello stadio di Saronno non è affidabile, si giocherà molto probabilmente in campo neutro, ipotesi più probabile quella che il match vada in scena a Lazzate.

Restando al recupero della 18′ giornata, giovedì 14 aprile è prevista Olimpia-Lentatese (alle 21), venerdì 15 aprile Gallarate-Besnatese (alle 20.30) e Morazzone-Castello Cantù (alle 21); sabato 16 aprile alle 15.30 Aurora Cmc Uboldese-Accademia Inveruno, Union Villa Cassano-Amici dello sport, Valle Olona-Universall Solaro; alle 20.30 Meda-Solbiatese.

Domenica si gioca invece il penultimo turno di ritorno con il Saronno, reduce dalla vittoria sull’Olimpia, che è impegnato in casa (stadio di via Biffi, inizio alle 15.30) col Morazzone.

La classifica

Solbiatese 65 punti, Morazzone 49, Castello Cantù 48, Fbc Saronno 46, Meda 44, Lentatese 39, Besnatese 38, Universal Solaro 32, Valle Olona e Aurora Cmc Uboldese 29, Amici dello sport, Solese e Accademia Inveruno 26, Gallarate 20, Union Villa Cassano 19, Olimpia 18.

08042022