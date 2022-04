x x

SARONNO / CERIANO LAGHETTO – Ciclista investito questa mattina a Dal Pozzo, la frazione che si trova al confine fra Ceriano Laghetto e Saronno: il sinistro si è verificato alle 8.05 in via Mazzini. Il ciclista, un uomo di 38 anni, è stato soccorso da una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, ed è stato trasportato all’ospedale saronnese per essere medicato. Le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

L’incidente si è verificato in territorio cerianese a poca distanza dal confine di Saronno dove la stessa, lunga arteria che collega i due comuni e che in ambito saronnese prende il nome di via Bergamo.

(foto: l’arteria dove, in territorio cerianese, si è verificato il sinistro)

08042022