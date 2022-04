x x

SARONNO/SARONNESE – Tanti spettacoli teatrali per il fine settimana che precede la settimana santa di Pasqua! Segnaliamo l’evento a favore dell’associazione “Le mani di Marco onlus” che porta in scena a Turate la compagnia teatrale saronnese “Dietro le quinte”. Gli appuntamenti tornano venerdì 22 Aprile, buona Pasqua.

Venerdì 8 aprile

ROVELLASCA – Alle 21, alla biblioteca comunale in via Edmondo de Amicis, presentazione del libro “Ho adottato la felicità. India nel sangue, Italia nel cuore” dialogo tra l’autrice Asha Fusi e la giornalista Laura Omodei. Prenotazione obbligatoria al numero 0296961844.

MILANO – Palazzo Reale ospita una grande retrospettiva con oltre 200 scatti del fotografo siciliano Ferdinando Scianna (primo fotografo italiano ad entrare nella prestigiosa agenzia Magnum). Informazioni al sito internet www.palazzorealemilano.it.

Sabato 9 aprile

MILANO – Alla Kasa dei libri di largo Aldo de Benedetti 4, una mostra dedicata al ragioniere più famoso d’Italia, Ugo Fantozzi. Ad attendere i visitatori manifesti, locandine, foto di scena e i libri con le (dis)avventure di Fantozzi. Informazioni al numero 0266989018.

TURATE – Alle 21, al centro polifunzionale di via Galileo Galilei 15, va in scena lo spettacolo “Tutto può succedere” della compagnia teatrale di Saronno “Dietro le quinte” diretto da Elvira Ruocco, l’incasso dello spettacolo è a favore dell’associazione “Le mani di Marco onlus”.

LIMBIATE – Alle 21, al teatro comunale di via Valsugana 1, va in scena “Lasciami volare” spettacolo liberamente ispirato dalla storia di Emanuele Ghidini ed organizzato da Recovery for Life, Comune di Limbiate e Fondazione Ema Pesciolino Rosso. Informazioni al sito www.comune.limbiate.mb.it.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere (in foto) portano in scena lo spettacolo “Bloccati dalla neve”. Maggiori informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

CISLAGO – Alle 21, all’auditorium “L’Angolo dell’Arte” di via alla Stazione, “Ritorniamo a ridere” produzione teatrale “Il laboratorio delle idee”. Informazioni al sito internet www.comune.cislago.va.it.

Domenica 10 aprile

SARONNO – Dalle 8.30 alle 15, in piazza del Mercato, la Proloco propone il “Mercatino del collezionismo & cose vecchie”. Informazioni dettagliate al sito www.prolocosaronno.it.

SARONNO – Dalle 10 alle 18, nella centrale corso Italia, torna la nuova edizione di Saronno in Vinile: mostra mercato e scambio di vinili. Ingresso gratuito e info al numero 3888262495.

UBOLDO – Alle 9.30 partenza dalla Cascina Leva di via Cerro 251 per la 14° edizione della manifestazione podistica non competitiva “Mezza dei Boschi”. Il ricavato verrà devoluto all’associazione Aisla e per informazioni si può contattare il numero 3355648259.

LAZZATE – Dalle 9.30 alle 19.30 per le vie del borgo torna l’edizione 2022 del “Mercatino di Primavera”: esposizione di piante, fiori, giardinaggio, hobbistica, prodotti enogastronomici, mostre ed intrattenimento per grandi e piccoli. Informazioni al sito internet www.lazzate.com.

SARONNO – Alle 16, presso l’auditorium Aldo Moro di viale Santuario, incontro dal titolo “Il Volto del risorto” con l’esperto d’arte Luca Frigerio. Informazioni al sito internet www.associazionemaruti.it.

