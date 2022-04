x x

SARONNO – I cittadini over 50 che hanno ricevuto la comunicazione di avvio del processo sanzionatorio per inosservanza dell’obbligo vaccinale anti-covid19, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 4–sexies, comma 4, del DL 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021), hanno dieci giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione per trasmettere eventuali certificati relativi al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale o altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità, alla Asst competente per territorio di residenza. Si ricorda che entro il medesimo termine – che è perentorio – i cittadini interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate – Riscossione attraverso l’apposito servizio disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione l’avvenuta presentazione della documentazione.

Per i residenti o domiciliati nel territorio di Ats Insubria (Saronno, parte del Varesotto e Comasco), le Asst competenti a ricevere la documentazione sono:

Asst Lariana per i soggetti residenti o domiciliati in Provincia di Como

Asst Sette laghi per i soggetti residenti o domiciliati in Provincia di Varese; si ricorda che Asst Sette Laghi è Ente competente a ricevere l’istanza anche per i residenti/domiciliati nel territorio della Asst Valle Olona.

Si precisano gli indirizzi dove far pervenire la documentazione.

ASST Lariana:

tramite Pec all’indirizzo mail [email protected]

tramite raccomandata (farà fede il timbro postale) inviando la documentazione a Ufficio Protocollo Asst Lariana, via Ravona 20, 22042 San Fermo della Battaglia

consegnando la documentazione direttamente al Protocollo di Asst Lariana (Via Ravona, 20, San Fermo della Battaglia; piano terra della palazzina amministrativa). L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 16.

La documentazione dovrà essere inviata

all’indirizzo pec [email protected]

oppure

all’indirizzo mail [email protected]

ASST Sette Laghi:

oppure

all’indirizzo mail: [email protected] La documentazione dovrà essere inviata

all’indirizzo pec [email protected]

oppure

all’indirizzo mail [email protected]

Nella documentazione da trasmettere deve essere compresa la copia dell’avviso/comunicazione dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione di avvio del procedimento sanzionatorio, la prova della data di ricezione della notifica della comunicazione ricevuta e una copia del documento di riconoscimento del soggetto interessato dall’avviso.

Al fine di evitare ritardi nell’iter procedurale, si invita a non trasmettere la documentazione ad Ats Insubria ma unicamente alla Asst territorialmente competente.

(foto archivio: l’Agenzia delle entrate di Saronno)

