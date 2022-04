x x

SARONNO – Da calciatore a imprenditore di successo, titolare di un avviatissimo ristorante di Milano che ha appena fatto il bis, proprio ieri ha aperto un secondo locale nella bellissima isola di Ibiza in Spagna: chiusa una lunga carriera da calciatore, e bomber, Alessandro Zirilli è ora un impreditore del settore della ristorazione.

E’ proprio lui a raccontare della sua nuova avventura ad Ibiza: “Ieri ha aperto Fico Ibiza restaurant & beach club”. Solamente 2 anni fa scoppiava una pandemia e come tutti mi trovavo a passeggiare in casa o per strada da solo pensando a mille cose senza una via d’uscita, dopo la guerra, i porti bloccati, attrezzatura e merce che non arriva, la bufera a Ibiza. Non ho mai abbassato la testa, ho cercato soluzioni, rimboccato le maniche, corso, viaggiato, sognato e realizzato. Nulla è scontato, nulla è dovuto”.

Da Milano all’isola spagnola

Prosegue Zirilli: “Oggi vivo un bellissimo sogno che continua a darmi emozioni indescrivibili da 7 anni come lo Spoon Milano e un nuovo sogno che si realizza, Fico Ibiza che mi dà i brividi solo a pensarci, ancora non ho realizzato mentalmente e non me ne rendo ancora conto per quanto grande possa essere. Ho al mio fianco persone eccezionali che mi supportano e aiutano ogni giorno e tutto questo lo voglio condividere con loro con la mia famiglia, i ragazzi che lavorano con me e che mi sopportano, i miei amici che mi vogliono bene e continuano a credere in me e quei 3 pazzi di che mi hanno seguito in questo nuovo e fantastico progetto. Grazie a tutti vi aspetto a Ibiza!”

Una lunghissima carriera e 169 gol

I tifosi biancocelesti se lo ricordano come grande protagonisti in maglia biancoceleste. Classe 1980 e nativo di Cernusco sul Naviglio, Zirilli ha militato soprattutto fra serie C2 e serie D, vestendo la casacca di molti club prestigiosi, visto che la carriera è stata piuttosto lunga con oltre 420 partite disputate (escluse le giovanili) fra il 1997 ed il 2015 e 169 gol segnati. Fra i professionisti con la Vogherese ed il Legnano in C2; in serie D con – tra l’altro – Real Cesate Saronno (20 gol in due stagioni), Fbc Saronno (20 gol in 33 partite, stagione 2006-2007), Seregno, Carpi, Savona, Derthona.

(foto: Alessandro Zirilli al Fico restaurant sulla spiaggia di Ibiza)

