GERENZANO – L’assessorato alla Cultura del Comune di Gerenzano organizza uno spettacolo per i bambini. L’appuntamento è fissato sabato 9 aprile alle 16.30, e si terrà sul palcoscenico del teatro parrocchiale San Filippo Neri di piazza De Gasperi in paese. Va in scena “Tenace il drago della pace” di Andrea Silvio Anzani, al motto “Anche i burattini vogliono la pace!”

E’ previsto l’ngresso libero, sino ad esaurimento posti. Obbligatorio il green pass rafforzato ed anche l’uso della mascherina Ffp2, nel rispetto delle prescrizioni anti-covid19 che sono attualmente in vigore in Lombardia, per evitare i contagi da coronavirus.

(foto: Andrea Silvio Anzani durante uno dei suoi spettacoli con i bambini)

08042022