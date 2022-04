Il Comune di Turate “assume” due giovani per il tirocinio

x x

TURATE – Il Comune di Turate offre la possibilità di svolgimento di 2 tirocini formativi della durata di un anno, attivabili dal 12 maggio 2022.L’impegno settimanale sarà pari a circa 20 ore e l’indennità mensile erogata da Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni, è pari a 300 euro forfettari.

Lavoro al comando della polizia locale e in biblioteca

I tirocini verranno svolti presso l’ufficio di segreteria della Polizia locale o presso la Biblioteca comunale.Le domande devono essere presentate eentro e non oltre giovedì 21 aprile, consegnando l’apposita domanda all’ufficio protocollo.Per maggiori info, consultare il seguente link:

https://www.dotecomune.it/…/anci-lombardia-ha… .

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: una immagine del palazzo del Municipio di Turate)

08042022