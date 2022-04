x x

SARONNO – E’ stata formalizzata nella seduta di Giunta di ieri 7 aprile la concessione dell’utilizzo del campo da calcio di via Sampietro al Saronno Rugby. L’Amministrazione comunale, in accordo con la società di calcio che ha in concessione il campo del quartiere Matteotti, Fbc Saronno 1910, ha deciso di approvare una subconcessione all’Unione sportiva Saronno Rugby Asd, che sta portando avanti un progetto sportivo ed educativo di ampio respiro. “Gli allenatori che sono a contatto quotidiano con i bambini e i ragazzi che si approcciano a questo sport – commenta l’assessore allo Sport Gabriele Musarò – sono anche educatori e, sul campo, è presente anche una pedagogista, che ha il compito di seguire i giovani atleti in un percorso di crescita educativa oltre che sportiva”. Inoltre, la società ha avviato un progetto di motricità rivolto ai bambini più piccoli del quartiere e ai loro genitori, proprio per offrire indicazioni di base valide a qualsiasi approccio sportivo e, allo stesso tempo, per insegnare ai genitori come seguire i propri figli nello sport e nel movimento fisico.

“L’utilizzo dello spazio del campo sportivo – conclude l’assessore comunale alle Politiche sociali, Ilaria Pagani – è allargato anche alla promozione di eventi, da parte della società di rugby, rivolti al quartiere: questa è una delle iniziative che stiamo mettendo in campo per favorire la socialità, l’aggregazione e la condivisione di esperienze positive all’interno del Matteotti”.

