SARONNO – La Tci Saronno è il nuovo sponsor di maglia di tutte le nazionali della Federazione ciclistica italiana per i prossimi anni: questo pomeriggio la presentazione ufficile di questo abbinamento, nella sede di via Gorizia dell’azienda saronnese leader nella produzione di componenti elettronici per l’illuminazione e simbolo nel mondo della innovazione e del made in Italy.

Il parlamentare Gianfranco Librandi, proprietario di Tci Telecomunicazioni non ha nascosto la sua soddisfazione: “Non esiste maglia più bella di quella azzurra. Il mondo del ciclismo è fantastico, perchè unisce. Sono onorato di entrare a fare parte di questa squadra e sono sicuro che sarà una bella avventura”.

(foto di gruppo alla presentazione dell’abbinamento fra la Nazionale italiana di ciclismo e la saronnese Tci)

08042022