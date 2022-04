x x

LAZZATE – Mostra di bonsai domenica in centro a Lazzate: l’appuntamento è fra le 9.30 e le 19.30, nell’ambito della sedicesima edizione del Mercatino di pirimavera. L’iniziativa, con la “regia” dell’Amministrazione civica, è curata dal Club vivi bonsai di Albavilla. Al contempo, sempre per il Mercatino di primavera, si terranno nell’arcodi tutta la giornata i laboratori artistici per i bambini a cura di “Il casale di zucchero e farina”, del micronido “Nemo e Dory” e di “Funnyparty animazione”.

Per i sarà dunque da divertirsi, mentre tutti potranno ammirare gli splendidi bonsai.

