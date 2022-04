x x

LIMBIATE – Ladro entra nell’appartamento di un’anziana la cui salma si trova ancora nella camera ardente ma, grazie alla segnalazione di una vicina, i carabinieri della stazione di Limbiate lo colgono in flagrante e lo arrestano.

E’ successo nella mattinata di lunedì scorso a Limbiate, dove ad essere presa di mira è stata una villa ubicata nella zona di via dei Mille.

La proprietaria di casa, un’anziana donna ultra 80 enne, era deceduta da appena un giorno e mentre la sua salma era ancora nella camera mortuaria, un “topo di appartamento” ne ha approfittato per svaligiare la casa.

Provvidenziale il contributo di una vicina che, sentendo dei rumori sospetti provenire dall’abitazione “vuota”, ha allertato i carabinieri, contattando il numero unico di emergenza 112. La chiamata gestita dalla centrale operativa della Compagnia carabinieri di Desio ha consentito di inviare tempestivamente sul posto la pattuglia della stazione di Limbiate.

I militari dell’Arma, giunti in loco, hanno sorpreso il malvivente all’interno dell’abitazione mentre, indisturbato, aveva messo a soqquadro tutte le stanze. L’uomo, alla vista dei militari, ha tentato la fuga uscendo dalla finestra ma, dopo un breve inseguimento, e stato raggiunto e ammanettato.

Al termine degli accertamenti il malvivente, un italiano di 30 anni, residente in provincia di Torino, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato. Al termine dell’udienza di convalida, il Tribunale di Milano ha disposto il suo accompagnamento in carcere.

