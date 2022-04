x x

VARESE – Ieri visita al comitato Luino e Valli per Samuele Astuti, consigliere regionale del Varesotto ed esponente del Pd.

“La Cri Luino e Valli -ricorda Astuti – è una realtà importante per tutto il nord della provincia di Varese. Qui, solo qualche giorno fa è stata inaugurata una targa dedicata all’impegno, alla passione e alla professionalità di volontarie, volontari e dipendenti della Croce rossa di Luino e Valli durante la pandemia. Un riconoscimento simbolico per celebrare le persone che hanno scelto di mettersi a disposizione della comunità in un momento così delicato. Grazie al presidente Pierfrancesco Buchi ed a tutta la sua squadra!”

(foto: il consigliere regionale del Varesotto con responsabili e volontari della Croce rossa di Luino e Valli)

