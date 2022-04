x x

SARONNO – Incidente stradale questa mattina in via Volonterio: alle 8 si sono scontrate un’automobile ed una motocicletta, sul posto per prestare i primi soccorso sino arrivati i carabinieri della Compagnia cittadina ed i vigili del fuoco, oltre ad una ambulanza della Croce rossa saronnese. Il ragazzo che era in moto, sbalzato a terra, ha riportato alcune contusioni ma è stato medicato direttamente sull’autolettiga, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Il sinistro si è verificato nei pressi della intersezione con via Carso, i militari dell’Arma si sono occupati di deviare il traffico per consentire con i soccorsi avvenissero in tutta sicurezza e poi hanno eseguito i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica di quel che è successo e risalire alle eventuali responsabilità.

(foto archivio: precedente intervento dei mezzi di soccorso in via Volonterio per un incidente)

