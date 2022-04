x x

SARONNO – A partire dalle 11 di sabato 9 aprile, piazza Volontari del sangue verrà animata da “Parole e musica”.

L’iniziativa, organizzata e realizzata dall’equipaggio di terra di Saronno e Resq People Saving, è pensata per diffondere parole di pace con la partecipazione della musica di Renato Franchi e l’Orchestrina del suonatore Jones.

La band esegue dagli anni Novanta si esibiscono con brani dei più grandi cantautori italiani, tra cui Fabrizio de André, Pierangelo Bertoli e Piero Ciampi. Negli ultimi anni hanno composto e pubblicato testi e musiche interamente loro, molte volte trattando i temi delle atrocità della guerra.

L’equipaggio di terra è un gruppo di persone a sostegno del progetto ResQ, una nave battente bandiera italiana per salvare le vite di uomini, donne e bambini migranti nel Mediterraneo.

(foto d’archivio)

