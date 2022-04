x x

SARONNO – E’ stata la domanda di una saronnese, durante l’ultimo incontro coi quartieri che si è tenuto giovedì sera in Villa Gianetti l’occasione per l’Amministrazione comunale per spiegare alla città i piani per la zona a traffico limitato che interessa il cuore di Saronno.

La città degli amaretti ha infatti una delle ztl più grandi della Lombardia e l’obiettivo dell’attuale maggioranza è quello di farla crescere ulteriormente sia a nord sia a sud. Ma andiamo con ordine.

A fare il punto della situazione è stato l’assessore alla Mobilità Franco Casali che ha ricordato come attualmente la ztl sua aperta nel pomeriggio ai non residenti con ben pochi vantaggi: “Poco passaggio per le attività commerciali, pochi posteggi per i residenti: insomma una soluzione che non funziona e che fin dalla campagna elettorale abbiamo spiegato di voler cambiare”.

L’idea era qualla di approfittare del Pgtu (il piano generale del traffico urbano documento di pianificazione e programmazione che definisce l’idea di città in movimento che si vuole perseguire) per ridefinire l’intera zona a traffico limitato anche con un paio di allargamenti. “L’approvazione a breve termine del pgtu è saltata per motivi amministrativi – ha spiegato Casali – e quindi dopo un confronto in Giunta abbiamo deciso di iniziare con il ripristino della situazione precedente”.

In sostanza settimana prossima la Giunta darà mandato al comandante della polizia locale Claudio Borsani e agli uffici competenti di tronare alla situazione precedente con la chiusura della Ztl al pomeriggio ossia a prima della sperimentazione del luglio 2016 voluta dal sindaco Alessandro Fagioli.

In sostanza dovrebbe essere eliminata l’apertura alle auto della ztl dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 24. L’accesso è da via Cavour dove c’è il varco ztl che viene disattivato negli orari di apertura. Con questa soluzione è possibile per tutti gli automobilisti percorrere l’anello di via Cavour, piazza De Gasperi, vicolo Del Caldo, piazza Schuster, vicolo Pozzetto con uscita da via Micca.

