SARONNO – Torneo scolastico organizzato per la scuola primaria Rodari di Saronno al palazzetto dello sport “Dozio” di via Biffi: si è tenuto l’altro giorno ed è stata una mattinata ricca di divertimento grazie all’organizzazione di Nicholas Frasson che ha gestito per tutta la stagione il progetto di pallavolo.

“Un piccolo pensiero per la scuola, la nostra maglia autografata dai giocatori della serie B – rilevano dalla Pallavolo Saronno – fieramente indossata dalle maestre. Grazie di tutto e ci rivedremo il prossimo anno”. Iniziativa dunque ben riuscita e che sarà sicuramente ripetuta anche nel 2023.

(foto: insegnanti della Rodari e promotori dell’iniziativa al palasport Dozio di via Biffi)

08042022