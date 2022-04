x x

CARONNO PERTUSELLA – Animalisti contro il sindaco Marco Giudici per una nuova ordinanza che prevede sanzioni per chi lascia cibo per i gatti. “Il sindaco di Caronno Marco Giudici – hanno spiegato ieri in una nota gli attivisti di 100%animalisti – ha firmato un’ordinanza in forza alla quale chi sfama i gatti di due colonie feline rischia una sanzione da 25 a 500 euro”.

Gli animalisti ricordano altri provvedimenti da loro condannati in passato nel Saronnese: “La cosa non è poi tanto strana, amministratori con fobie sugli animali ce ne sono tanti basti citare il vicino comune di Saronno dove siamo intervenuti contro l’esposizione degli animali alla fiera di Sant’Antonio e per le rete anti piccioni nella stessa chiesetta”.

Entrano poi nello specifico: “La cosa strana è che il provvedimento sia motivato dalla tutela degli animali. I gatti sono troppi, se aumentano stanno male. Quindi meglio farli morire di fame, per contenere le nascite. Una concezione malthusiana della gestione delle colonie”.

E concludono invitando l’Amministrazione a provvedimenti migliori: “Noi pensiamo che la crescita delle colonie si controlli con la sterilizzazione e la lotta agli abbandoni, non certo facendo morire di fame i mici. Anche se questo richiede qualche impegno in più all’ente locale”.

