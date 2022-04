x x

CARONNO PERTUSELLA – Decina dei bandiere arcobaleno, tanti disegni, cartelloni e palloncini con i colori della bandiera ucraina hanno colorato il corteo della marcia della pace che stamattina, sabato 9 aprile, ha attraversato Caronno Pertusella.

Alle 10 il ritrovo in piazza Vittorio Veneto nella cornice di una bella giornata di sole con il cielo azzurro spazzato dalle nuvole da un vento decisamente frizzante. Oltre 200 i ragazzi delle scuole elementari e medie cittadini che accompagnati dagli insegnati hanno dato il via al corteo che ha raggiunto piazza Aldo Moro davanti al Municipio. Presente una nutrita delegazione dell’Amministrazione comunale con il sindaco Marco Giudici in fascia tricolore con assessori e consiglieri comunali.

In piazza i ragazzi e i bambini hanno condiviso con la città e i tanti caronnesi presenti i propri percorsi scolastici raccontato la loro esperienza con ragazzi ucraini ormai diventati parte delle loro classi, citando la costituzione, poesie e componimenti dedicati alla pace. A garantire la sicurezza con la polizia locale anche l’associazione nazionale carabinieri.

