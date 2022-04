x x

SARONMNO – Il Fbc Saronno sta tornando in alto nella classifica del campionato di Promozione e sta tornando anche l’entusismo dei tifosi: per la partita domenica contro il Morazzone, vero e proprio spareggio per un posto sul podio del campionato (gli ospiti sono attualmente secondi, i sasronnesi quarti) gli ultras del Fronte ribelle annunciano un corteo verso lo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi dove alle 15.30 inizierà l’attesissima partita.

Il raduno è previsto attorno alle 14.45 al limitrofo parcheggio di via Parini, quindi in corteo appunto – con bandiere e canti – tutti raggiungeranno lo stadio per seguire poi la gara dalla tribuna: un modo per testimoniare il rinato entusiasmo e per farlo “sentire” anche a tutta la squadra di mister Gianpaolo Chiodini.

Il Fbc Saronno è reduce dalla vittoria di domenica scorsa contro l’Olimpia di Lavena Ponte Tresa.

(foto: gli ultras del Fronte ribelle sono sempre al fianco della squadra del cuore)

09042022