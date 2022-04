x x

LAZZATE – Per consentire lavori di ripristino infrastrutturale l’Ufficio postale di Lazzate, in piazza Caduti 2, resterà chiuso al pubblico da mercoledì 13 aprile a venerdì 15 aprile. Lo comunica l’Amministrazione comunale lazzatese.

Durante tutto il periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi agli uffici postali limitrofi e in particolare a Misinto in via Per Saronno 15, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, sabato dalle 8.20 alle 12.45; dotato di Atm fruibile nell’arco delle ventiquattro ore; oppure andare a Seveso, all’ufficio di via San Fermo della Battaglia 2, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05, sabato dalle 8.20 alle 12.35, dotato di Atm fruibile h24.

L’Ufficio postale di Lazzate riaprirà al pubblico il 16 aprile, “salvo imprevisti di cui si darà tempestiva comunicazione” specificano dal Comune.

