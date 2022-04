x x

LOMAZZO – Appuntamento domenica a Lomazzo con la manifestazione podistica “4 passi tra i boschi”. Si tratta di una camminata non competitiva aperta a tutti i cittadini. Il ritrovo è previsto all’area feste di via Cavour 2 con partenza libera dalle 8 alle 9.30. Sono previsti percorsi da 6, 10 e 20 chilometri.

Per partecipare è richiesto un piccolo contributo a sostegno dell’evento: 3.50 euro (per i tesserati Fiasp 3 euro). Il termine delle iscrizioni per i singoli è previsto domenica 10 aprile alle 9.30; per i gruppi sabato alle 12 contattando gli organizzatori all’indirizzo email [email protected] oppure al numero di telefono 3319561457.

L’iniziativa è promossa dall’associazione sportiva Maneranners.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

09042022