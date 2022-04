x x

SARONNO – “Entro lunedì 11 aprile gli assessori D’amato, Pagani, Pozzoli e Succi e il sindaco Airoldi dovranno rispondere a delle domande poste loro tramite interrogazione (richiesta formale che può fare un consigliere). Per legge (testo unico degli enti locali e regolamento del consiglio comunale) sono obbligati a rispondere entro 30 giorni, questi scadranno proprio lunedì”

Inizia così la nota del consigliere comunale di Obiettivo Saronno Luca Davide che fa il punto sulle interrogazioni presentate che spaziano dall’uso di alcuni stabii comunali, agli interventi sul fronte dei giovani e dei minori ma anche sulla situazione di progetti comunali fini nell’oblio.

“I nostri assessori seguiranno la loro prassi di fare tutto all’ultimo o la seconda prassi, ancora più consolidata, del “non fare”, anche infrangendo la legge? Saranno in grado di dare un esempio ai cittadini di rispetto delle istituzionali comunali e della legge o preferiranno mostrare come si può infrangere la legge dando l’esempio che solo un’amministrazione può permettersi di dare? Lo scopriremo nei prossimi giorni. Allo scadere di questi giorni pubblicherò le mie interrogazioni e comunicherò, nel caso ci siano, le risposte degli assessori”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn