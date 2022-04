x x

SARONNO – Asia Villa in partenza per Riccione per i campionati Italiani Assoluti primaverili per partecipare alla gara dei 100 rana prevista per sabato 9 aprile.

Prima esperienza tra i “grandi” della giovane atleta Rari Nantes Saronno, che quest’anno è stata protagonista ai campionati Regionali e insieme ad alcuni compagni è riuscita a partecipare ai Campionati Italiani giovanili a fine marzo

Le qualificate per il settore femminile sono state appunto Asia Villa, anno 2006, nei 50/100/200 rana, 200/400 misti e Eleni Moia, anno 2008, nei 100/200 farfalla e nei 200/400 misti.

Tra emozioni e voglia di fare bene le due ragazze portano a casa prestazioni di rilievo. Asia dodicesima sui 200 rana e nona nei 400 misti, con una gara eccellente. Eleni nuota forte sia sui 100farfalla che sui 400misti e avvicina le sue migliori prestazioni, e guadagna un 13^ posto nei 200 farfalla.

Per quanto riguarda i maschi invece si sono qualificati Alessandro Canti (classe 2004) nei 50stile, Tommaso Porcu (2008) nei 100 e 200 rana. I maschi affrontano la trasferta con la giusta carica: l’emozione viene incanalata nel modo giusto ed entrambi si fanno trovare pronti e concentrati.



Tommaso, giovane matricola, migliora nelle due gare in cui era impegnato con una notevole prova di carattere con miglior posizione raggiunta nei 200 rana: dodicesmo. Per l’esperto Alessandro Canti, zampata importante nei suoi 50 stile. 13° posto finale, ottima gara e miglioramento degno di nota che lo porta ad 1 solo centesimo dai Campionati Italiani Assoluti.

Dopo la parentesi nazionale, si torna a Saronno pronti per gareggiare nello storico trofeo di casa il 24 e 25 aprile.