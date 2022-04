x x

SARONNO – La notizia circola in Municipio e tra gli addetti ai lavori ormai da diversi giorni anche se al momento l’Amministrazione comunale non ha ancora affrontato l’argomento pubblicamente. Il presidente del Cda della casa di riposo Focris Tommaso Mascarello ha inviato la scorsa settimana la lettera di dimissioni. Il presidente uscente ha dato il giusto preavviso per nominare il proprio sostituto e soprattutto gestire nel migliore dei modi il passaggio di consegne.

La notizia ha iniziato a circolare lo scorso fine settimana suscitando non poca preoccupazione, soprattutto per l’assenza di informazioni ufficiali, anche nei comuni dell’hinterland che fanno parte del cda dell’Rsa.

Mascarello è stato nominato presidente nel febbraio 2021 dopo che il ruolo di numero uno del cda era stato rivestito direttamente dal sindaco Augusto Airoldi che aveva nominato il consigliere comunale Cristiana Dho salvo poi scoprire l’incompatibilità della stessa. La Focris è finita sotto i riflettori nel mese di dicembre per l’aumento delle rette. La decsione era stata comunicata ai degenti e solo loro l’ha resa nota alla città. E’ seguito un consiglio comunale chiesto dal centrodestra per fare chiarezza.

Qui era stata, in modo bipartisan, apprezzata la dettagliata relazione del presidente Mascarello che aveva spiegato non solo i motivi degli aumenti (paventandone anche altri nei prossimi mesi e anni) ma anche informando su problemi e necessità della struttura in via Volpi che non erano mai stati resi noti in precedenza.

Anche per questo le dimissioni di Mascarello, nominato in quota Obiettivo Saronno ma dopo il consiglio comunale aperto apprezzato dalla totalità della maggioranza, hanno sorpreso il mondo politico.

Ora la sfida di trovare un nuovo presidente che non solo accetti l’incarico in corsa ma che metta mano alla difficile situazione della casa di riposo alle prese con meno posti letto occupati (per effetto delle normative e delle necessità covid) e con un aumento dei costi dettato all’aumento dei costi.

