CARONNO PERTUSELLA – Match subito d’alta classifica oggi a Bariola, dalle 17, fra le padrone di casa della Rheavendors Caronno e le campionesse d’Italia del Forlì: è questa la partitissima della seconda giornata del campionato di softball serie A1.

Dopo l’Opening Weekend ritorna in campo la Serie A1 Softball per la seconda giornata del girone d’andata. Spicca il duello nel girone B tra Rheavendors Caronno e Poderi dal Nespoli Forlì, trasmesso in diretta sabato su Fins tv, MS Sport e MS Channel. Partitissima nella quale si affrontano due certe candidate ai playoff. Caronno nel doppio successo contro le Metalco Thunders è stata in grado di far valere uno dei lineup che appare altamente competitivo: 21 valide e 6 basi su ball conquistate, con ben tre giocatrici (Alicart, Cecchetti, Sheldon) capaci di battere più di tre valide. La coppia in pedana formata da Bianca Messina Garibaldi e Yilian Tornes ha fatto vedere grandi cose con 21 strikeout in 12 riprese totali e lo scontro con le campionesse in carica sarà subito un bel banco di prova. Forlì, infatti, viene da un debutto altrettanto positivo, in cui si sono messe in luce pedine chiave dell’attacco come Beatrice Ricchi (autrice di un fuoricampo), Veronica Onofri, Martina Laghi ed il neoacquisto Mariah Jameyson, che si è approcciata al campionato italiano con un 4-6 e 2 RBI. In assenza di una lanciatrice straniera, Juni Francisca potrà contare su Carlotta Onofri, autrice di una prova da 5.1 IP ed 1 ER contro Old Parma, a fiancheggiare l’asso Ilaria Cacciamani.

Dubbi su Saronno-Caserta: non è chiaro se le campane, riammesse all’ultimo in A1 ed in serie difficoltà ad allestire la squadra, saranno presenti all’appuntamento; in caso contrario vinceranno le saronnesi a tavolino.

Calendario

Girone A

Pianoro – MKF Bollate (sabato 9 aprile, H. 12:30; 30′ dopo la fine di gara 1)

Inox Team Saronno – Caserta (sabato 9 aprile, H. 17; 30′ dopo la fine di gara 1)

Bertazzoni Collecchio – Sestese (sabato 9 aprile, H. 17; 30′ dopo la fine di gara 1)

Girone B

Rheavendors Caronno – Poderi dal Nespoli Forlì (sabato 9 aprile, H. 17; 30′ dopo la fine di gara 1)

Bussolengo 2.0 – Taurus Donati Gomme Old Parma (sabato 9 aprile, H. 17, 30′ dopo la fine di gara 1)

Metalco Thunders – Banco di Sardagna (domenica 10 aprile, H. 9; 30′ dopo la fine di gara 1)

Classifica

Girone A

MKF Bollate, Inox Team Saronno, Sestese (2 vittorie – 0 sconfitte, 1.000); Bertazzoni Collecchio, Pianoro (0-2, .000); Caserta (0-4, .000)

Girone B

Rheavendors Caronno, Poderi dal Nespoli Forlì (2 vittorie – 0 sconfitte, 1.000); Bussolengo 2.0, Banco di Sardegna (1-1, .500); Metalco Thunders, Taurus Donati Gomme (0-2, .000).

(foto: la Rheavendors Caronno è pronta alla sfida)

