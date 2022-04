x x

SARONNO / VARESE – Anche a Saronno forti raffiche di vento, nella mattinata odierna, con il pericolo incendi che passata a livello di “allarme arancione”: per ora in città e nell’immediato circondario non sono segnalati danni di particolare gravità mentre non è andata così bene in altre località del Varesotto.

I vigili del fuoco della provincia di Varese stanno infatti intervenendo sul territorio per alcune richieste, causa il forte vento si registrano diverse cadute piante. Nel comune di Casale Litta in via dei Pini una squadra è impegnata per un incendio vegetazione. Nel comune di Casalzuigno in via Castefano è in corso un incendio abitazione, sul posto stanno operando due squadre e un’autoscala.

La giornata odierna, dicono dal Servizio meteorologico di Regione Lombardia, “sarà caratterizzata da venti forti e asciutti, anche a carattere di foehn, su gran parte della Regione. Si prevede quindi un graduale calo del tasso di umidità dell’aria, con conseguente grado di pericolo per il rischio incendi boschivi in generale rialzo”.

(foto: alcune squadre dei vigili del fuoco impegnate nel taglio di rami pericolanti nella mattinata odierna)

