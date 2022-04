x x

SARONNO – “Il discorso da fare sulle fontane è complesso in generale e in particolare anche quello sulla fontana di piazza Libertà”. E’ iniziata così la risposta del sindaco Augusto Airoldi ad un cittadino che, giovedì sera nel corso dell’ultimo incontro dell’Amministrazione coi quartieri ha chiesto notizie sulla riattivazione della fontana di piazza Libertà.

La fontana si trova nell’angolo dei pennoni e da tempo è ormai spenta tanto che spesso diventa un ricettacolo di rifiuti, una sorta di maxi cestino che deve essere ciclicamente ripulito dagli addetti alla nettezza urbana.

I problemi della fontana sono storici e annosi: l’avevano riattivata sia l’ex assessore Dario Lonardoni sia il suo predecessore Agostino Fontana. Entrambi aveva affrontato e risolto diversi problemi da quello delle alghe che la rendevano “nera” a quello del getto d’acqua che bagnava le vetrine. Negli ultimi anno, come detto, la fontana viene utilizzata come spazio gioco da bimbi che si “arrampicano” per camminare poi sul bordo nelle rare occasioni in cui è pulita e più in generale come cestino.

“Se la fontana viene riattivata comporta un uso improprio e anche rischio – ha continuano Airoldi – quindi prima di riattivarla ad uso fontana vogliamo lavorare ad un intervento complessivo sul centro storico. In questo contesto ripenseremo anche alla fontana che non è detto torni ad essere una fontana“. E ha concluso: “Vent’anni fa quando era attiva si rompeva ogni 15 giorni e si sono fatte male delle persone”.

