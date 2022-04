x x

SARONNO – Con un breve post sulla sua pagina Facebook il sindaco Augusto Airoldi spiega in poche parole la sua partecipazione al Forum degli amministratori democratici e civici.

“Ieri a Lodi con tanti Amministratori locali, il Ministro Lorenzo Guerini e il Presidente Stefano Bonaccini a discutere di sanità, ambiente e futuro delle province. Come sindaco di Saronno sono stato invitato a illustrare l’impegno degli amministratori del saronnese per la difesa ed il rilancio del nostro ospedale nonostante la scarsa attenzione delle autorità di Regione Lombardia“.

Il primo cittadino saronnese è intervenuto intorno alle 10,45 ad uno dei panel tematici, quello dedicato a Salute e Territorio con sindaci di Leno, Lodi Vecchio e Lissone. L’appuntamento è stato organizzato dal Pd della Lombardia.

