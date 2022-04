x x

SARONNO – “Benvenuto Alessandro”: magliette speciali con dedica per il Fbc Saronno quando oggi pomeriggio è sceso in campo allo stadio “Colombo Gianetti” per il match-clou del campionato di Promozione, ovvero la sfida casalinga contro il Morazzone. I saronnesi hanno fatto realizzare ed indossato la maglia per dedicarla al bimbo, “fiocco azzurro” in casa del direttore generale Giuseppe Cannella, dove si feteggia la nascita del figlio Alessandro. Agli auguri si unisce anche tutta la redazione de ilSaronno.

L’incontro è finito 3-2 per il Morazzone, che ha dunque vinto questo scontro diretto per le posizioni di vertice della classifica alle spalle della capolista Solbiatese, ormai irraggiungibile.

10042022