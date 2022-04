x x

TRADATE – Nel girone A di Prima categoria, alla 14′ giornata di ritorno, passo falso casalingo del Fc Tradate contro l’Antoniana: è finita 2-3, ai tradatesi non sono bastate la rete di Knouzi e Mehmetaj, ed ora vedono allontanarsi le posizioni che contano della classifica. Mentre la Pro Azzurra Mozzate ha chiuso 0-0 la partita in trasferta sul campo della Valceresio Audax.

Risultati: Calcio Bosto-Arsaghese 1-2, Faloppiese Ronago-Cantello Belfortese 2-0, San Marco-Jeraghese 2-0, San Michele-Luino 3-1, Tradate-Antoniana 2-3, Valceresio Audax-Pro Azzurra Mozzate 0-0, posticipo Nuova Fiamme oro-Ispra. Classifica: Ispra 43 punti, Valceresio Audax 41, Calcio Bosto 39, Pro Azzurra Mozzate 37, Luino e Nuova Fiamme oro 35, Tradate e Arsaghese 34, San Michele 32, San Marco 30, Cantello Belfortese 21, Faloppiese Ronago 20, Antoniana 16, Jeraghese 6.

(foto archivio)

