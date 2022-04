x x

LEGNANO – Continua ad andare avanti il girone di ritorno che oggi vede affrontarsi il Misinto e la Serenza Carroccio. Una partita che fa divertire molto i tifosi dati i tanti gol e il grande equilibrio che è presente in campo. Apre subito i giochi il Misinto con gol di Romeo. Neanche il tempo di esultare che il Misinto raddoppia con Baldassarre che fa un gran gol dalla trequarti. Reagisce la Serenza che segna un gol allo scadere del primo tempo. Comincia il secondo tempo sul risultato di 2-1 per il Misinto. Entra in campo con più voglia di portare a casa la partita la Serenza che lo dimostra pareggiando la partita. Sul finale di partita però il Misinto spegne ogni speranza alla squadra ospite con Oddo che regala i 3 punti alla sua squadra. Finisce la partita sul risulto di 3-2.

CGDS CALCIO MISINTO – A.D.P SERENZA CARROCCIO 3-2

CGDS CALCIO MISINTO:Rioso, Spoleti, Mazzeo, Baldassarre, Franzoni, Ceron, Garziano, Peverelli, Oddo, Romeo, Mariniello.

A disposizione Bordonali, Bertazzoli, Guerreschi, Catini, Folla, Lemos.

All. Vago.

A.D.P. SERENZA CARROCCIO:Colotta, Tranquillini, Binfanti, Marelli, Gaverini, Penati, Badiali, Loukou, Colombo, Perlini.

A disposizione Arnaboldi, Orsenigo, Pozzi, Romiti, Soukouna, Loglisci, Sammartin.

All. D’onofrio