CASTELLANZA – La Cogliatese contro l’Union, la terza contro la quinta in classifica, è questo l’appuntamento pomeridiano con il calcio d’inizio fissato per le 15:30.

La partita si mette subito in discesa per la squadra ospite che si vede assegnare un rigore a favore al 15′, sul dischetto si presenta Beretta che trasforma con sicurezza e porta il risultato sull0 0-1.

L’Union cerca di riparare il danno e ci riesce al 30′ con Mota che trova il gol che pareggia i conti, 1-1.

Il secondo tempo ci offre poche emozioni con una situazione di pareggio tra le due formazioni ma ecco che, al 35′, Beretta in rovesciata riporta la Cogliatese in vantaggio, eurogol e doppietta per il n°9 che vale l’1-2.

Finisce così, sul risultato di 1-2, il match di oggi, squadre abbastanza alla pari con il premio di uomo partita che va sicuramente a Beretta, ora testa alla prossima giornata contro l’Amor Sportiva per puntare al secondo posto.

Alessio Cattaneo

UNION CASTELLANZA – COGLIATESE 1-2

UNION CASTELLANZA: Gentilucci, Andreotti (41′ st Pace), Barella (1′ st Porta), Colombo S., Martin, Colombo R., Zavattiero (7′ st Ferri), Moroni, Mota, Radaelli, Volontè. All. Poggioli.

COGLIATESE: Ortolan, Marcolongo, Ventrella (30′ st Veronese), Murari, Pastore, Saleri, Cimnaghi, Balestrini, Beretta (33′ st Zampieri) Pecin (8′ st Pascale), Celotti (44′ st Chiari). All. Basilico.

MARCATORI: 15′ pt, 35′ st Beretta (C), 30′ pt Mota (UC).