Calcio Eccellenza, Varesina corsara col Base 96

SEVESO – Varesina corsara sul campo del Base 96 di Seveso: alla formazione di Venegono Superiore, capolista in Eccellenza, basta un gol di Tripoli in apertura di ripresa, per ottenere i tre punti messi in preventivo.

Base 96 Seveso-Varesina 0-1

BASE 96 SEVESO: Citterio, Gerosa, De Petri, Marinoni, Lanini, Nasali, Marinaci (34’ st Arienti L.), Carraro (46’ st Kamal), Favari (37’ st Riboldi), Fossati, Catta. A disposizione Porro, Reyes, Garcea, Sala, Severino. All. Cazzaniga.

VARESINA: Spadavecchia, Zefi, Mira (33’ st Deodato), Bernardi (15’ st Gottardi), Sarr, Poesio, Tripoli (18’ st Nejmi), Bellacci, Gregov, Schieppati, Kate. A disposizione Gallan, Essan, Donizetti, Grasso, Sali, Tomasini. All. Spilli.

Arbitro: Gallorini di Arezzo (Arshad di Bergamo e D’Orto di Busto Arsizio).

Marcatore: 2’ st Tripoli (V).

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnob

10042022