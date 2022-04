Calcio Fbc Saronno-Morazzone, Iacovelli: “Tanti tiri, 0 punti”

x x

SARONNO – Niente da fare per il Fbc Saronno oggi allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi, ospite la seconda forza del campionato di Promozione, un Morazzone che ha vinto con gol segnato all’ultimo minuto. “Un vero peccato – commenta alla fine Orazio Iacovelli, bomber saronnese – visto che la maggior parte delle occasioni da rete durante i novanta minuti le abbiamo costruite noi. Ci tenevamo molto, perchè era una opportunità per raggiungere il Morazzone e proseguire la serie positiva, e per ringraziare i tantissimi tifosi che sono venuti a vederci, con tanto calore”.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play dell’incontro, l’intervista all’allenatore ospite Giorgio Dossena, ed un servizio di una curiosità, riguardante la maglia indossata oggi dai saronnesi all’ingresso in campo.

L’incontro è finito 3-2 per il Morazzone, che ha dunque vinto questo scontro diretto per le posizioni di vertice della classifica alle spalle della capolista Solbiatese, ormai irraggiungibile.

