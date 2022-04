x x

LENTATE SUL SEVESO – Vittoria esterna dell’Universal Solaro sulla Lentatese nel match di metà classifica, solaresi che salgono così a quota 35 accorciando proprio sui rossoblu. Gli ospiti passano subito in vantaggio al 15′ del primo tempo grazie al colpo di testa di Giglio; la gara però si fa in salita per i ragazzi di Broccanello a causa dell’espulsione di Decarlo che lascia i propri compagni in 10 poco prima dell’intervallo. Nonostante l’inferiorità al 14′ della ripresa l’Universal trova il gol del 2-0 con una gran conclusione in diagonale di D’Elia. La Lentatese non ci sta e accorcia le distanze nel finale con Magro su rigore al 33′ ma non basta, la gara finisce 1-2 in favore dei solaresi.

Lentatese – Universal Solaro 1-2

LENTATESE: Tagliabue F., Molteni, Coppola (15’ st Tagliabue G.), Parravicini, Fontana, Meroni, Malacarne, Ballabio (27’ st Noviello), Magro, Del Gaudio, Canavesi (15’ st Bianchimano). A disposizione: Sala, Bianchimano, Crotti, Pagnozzi, Noviello, Cuzzolin, Arborea, Agati, Tagliabue G.. All.: Valente.

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Degiorgi, Parisi, Greco, Panariello, Baglio (42’ st Rotiroti), Franco (44’ st Cattafi), Decarlo, Giglio (20’ st Farioli), Fioroni (1’ st Delia), Bottan (12’ st Somaini). A disposizione: Gambino, Esopi, Cattafi, Rotiroti, D’Elia, Legnani, Livelli, Farioli, Somaini. All.: Broccanello.

Marcatori: 15′ pt Giglio (U); 14′ st Delia (U); 33′ st Magro (L)